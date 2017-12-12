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Происшествия
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Общество
Вертолет, пропавший в Иркутской области, могло снести по течению
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    Вертолет, пропавший в Иркутской области, могло снести по течению

    10:30  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:30  12 Декабря 2017
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    Вертолет, пропавший в Иркутской области, могло снести по течению

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Вертолет «Еврокоптер АС-50», пропавший в Иркутске, могло снести по течению. Как стало известно Федеральному агентству новостей, на место, где были найдены обломки лопастей, прибыл глубоководный аппарат для поиска вертолета.

    В данном месте глубина водохранилища составляет 74 метра. Ряд специалистов предполагают, что вертолет могло снести дальше по течению, поскольку в этом месте оно достаточно сильное. До тех пор, пока спасателям не удастся найти более крупных частей, специальная комиссия, созданная в Москве при Межгосударственном авиационном комитете по расследованию крушения, не вылетит на место катастрофы.

    Напомним, на прошлой неделе в Иркутской области пропал вертолет с московским пилотом и местным бизнесменом на борту. Перед тем, как исчезнуть с радаров, пилот успел связаться по спутниковому телефону с руководителем полетов и сообщить, что уходит на вынужденную посадку. Поиск рухнувшего воздушного судна длился почти трое суток, в результате чего в Братском водохранилище были найдены обломки лопастей, вмерзшие в лед. По мнению спасателей, более тяжелые части вертолета ушли под воду и находятся на дне водоема.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #вертолет #иркутская область
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