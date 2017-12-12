Что делать с Саакашвили: эксперт назвал семь главных проблем Порошенко

Москва, 12 декабря. Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что уголовное дело против лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили ставит перед украинским президентом Петром Порошенко ряд проблем.

«Проблема освобождения Саакашвили Печерским судом отошла для президента [Украины] на второе место, потому что на первом месте проблема, что делать с Саакашвили если бы его решили действительно посадить», — пишет Бутусов на своей странице в Facebook.

Журналист считает, что «попытка напугать и выдавить заграницу того, кто оставил Родину ради гражданства и политической карьеры на Украине», с самого начала имела низкие шансы на успех.

Кроме того, пишет Бутусов, «если перестать пугать и принять на веру все, что о нем сказано, то Саакашвили придется закрывать куда-то типа Качановской колонии, с аналогичным международным и общественным эффектом».

Другая проблема заключается в том, что «Саакашвили — человек движения, для него власть — это поиск цели, которую можно таранить». «Ради того, чтобы продолжать движение и таранить он способен на все - рекламировать БПП и Порошенко, свергать БПП и Порошенко, свергать Яценюка, Коломойского, Авакова», уверен автор.

«Саакашвили не любит организационную работу — и формат конфликтной политики для него естественный», — говорит в своем посте Бутусов.

Также автор указывает на то, что «в стране, где недавно произошла революция, отдавая силовикам приказы кого-то задержать, надо думать, что задержанных, вероятно, придут поддержать, и вполне вероятно — на Майдане».

Кроме того, журналист называет Порошенко «самым желанным оппонентом и конкурентом» для Саакашвили «с его грузинским опытом и признанными заслугами реформатора».

Шестая проблема, которую ставить перед украинским президентом осовбождение Саакашвили, это недоумение Запада, спасавшего Грузию и Саакашвили от российского вторжения в 2008-м, «от процесса, где доказывается, что этот личный враг Путина, вдруг якобы стал агентом Кремля».

В-седьмых, когда в демократическом государстве решаешь выключить оппонента из игры, надо постараться самому себе ответить на ключевой вопрос: «Кто от этого выиграет?», подводит итог автор.

Напомним, ранее бывший кандидат в мэры Одессы, глава партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров заявил, что освобождение судом в Киеве экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили может быть предвестником скорого ухода Петра Порошенко с поста президента Украины.