Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетний подросток пострадал из-за взрыва петарды в Оренбуржье
Украина
ЕС расщедрился на обучение языкам «нового поколения» киевских чиновников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЕС расщедрился на обучение языкам «нового поколения» киевских чиновников

    10:35  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:35  12 Декабря 2017
    146

    ЕС расщедрился на обучение языкам «нового поколения» киевских чиновников

    Брюссель, 12 декабря. Европейский союз планирует выделить 1,2 млн евро на курсы иностранных языков для европейских чиновников.

    Согласно документам Еврокомиссии, в рамках программы будет создано «новое поколение украинских государственных служащих», которые будут использовать иноязычную базу Евросоюза и смогут свободно общаться с европейскими коллегами.

    Как отмечается в сообщении, это поможет повысить компетентность государственной политики на Украине и активизировать политическую, экономическую, социальную и культурную интеграцию Украины в Евросоюз, передает RT.

    Ожидается, что новая программа повысит компетентность государственной политики на Украине и приблизит страну в сторону евроинтеграции.

    Ранее сообщалось, что Белоруссия не планирует становиться членом ЕС. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, выступая на форуме «Европейский союз и «Восточное партнерство»: подходы к региональному сотрудничеству». По его словам, Минск не собирается заключать договор по ассоциации.

     

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #евросоюз #украина
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть