Брюссель, 12 декабря. Европейский союз планирует выделить 1,2 млн евро на курсы иностранных языков для европейских чиновников.

Согласно документам Еврокомиссии, в рамках программы будет создано «новое поколение украинских государственных служащих», которые будут использовать иноязычную базу Евросоюза и смогут свободно общаться с европейскими коллегами.

Как отмечается в сообщении, это поможет повысить компетентность государственной политики на Украине и активизировать политическую, экономическую, социальную и культурную интеграцию Украины в Евросоюз, передает RT.

Ожидается, что новая программа повысит компетентность государственной политики на Украине и приблизит страну в сторону евроинтеграции.

Ранее сообщалось, что Белоруссия не планирует становиться членом ЕС. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, выступая на форуме «Европейский союз и «Восточное партнерство»: подходы к региональному сотрудничеству». По его словам, Минск не собирается заключать договор по ассоциации.