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Украина
В Киеве заявили, что «очистить Донбасс» можно только военным путем
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    В Киеве заявили, что «очистить Донбасс» можно только военным путем

    10:32  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:32  12 Декабря 2017
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    В Киеве заявили, что «очистить Донбасс» можно только военным путем

    Киев, 12 декабря. Украинские радикалы считают, что конфликт в Донбассе «решается только военным путем». Об этом заявил лидер запрещенного в РФ «Братства» националист Дмитрий Корчинский, призвав создать добровольческую армию. 

    Националисты выступаюм за создание параллельной ВСУ военной структуры — «добровольческой армии», которая в будущем может стать новым органом власти — «добровольческим парламентом». Такое предложение озвучил радикал Дмитрий Корчинский в эфире ток-шоу «HARD с Влащенко». По его словам, внутриукраинский кризис можно разрешить только путем активных боевых действий в Донбассе. 

    «Очистить Донбасс можно только военным путем, других путей нет. Нашей большой ошибкой было то, что в свое время не была создана добровольческая армия. Параллельная ВСУ структура», — отметил Корчинский. 

    В Киеве заявили, что «очистить Донбасс» можно только военным путем

    Остальные проблемы Украины можно было решить на уровне альтернативного Раде законодательного органа. 

    «Следующим шагом станет создание добровольческого парламента», — резюмировал националист. 

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Донбасс не признал новую власть легитимной, Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР в апреле того же года. Урегулированием кризиса занимаются на переговорной площадке в Минске и в странах «нормандской четверки». 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #всу #донбасс #украина #радикалы
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