Киев, 12 декабря. Украинские радикалы считают, что конфликт в Донбассе «решается только военным путем». Об этом заявил лидер запрещенного в РФ «Братства» националист Дмитрий Корчинский, призвав создать добровольческую армию.

Националисты выступаюм за создание параллельной ВСУ военной структуры — «добровольческой армии», которая в будущем может стать новым органом власти — «добровольческим парламентом». Такое предложение озвучил радикал Дмитрий Корчинский в эфире ток-шоу «HARD с Влащенко». По его словам, внутриукраинский кризис можно разрешить только путем активных боевых действий в Донбассе.

«Очистить Донбасс можно только военным путем, других путей нет. Нашей большой ошибкой было то, что в свое время не была создана добровольческая армия. Параллельная ВСУ структура», — отметил Корчинский.

Остальные проблемы Украины можно было решить на уровне альтернативного Раде законодательного органа.

«Следующим шагом станет создание добровольческого парламента», — резюмировал националист.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Донбасс не признал новую власть легитимной, Киев инициировал силовую операцию против ДНР и ЛНР в апреле того же года. Урегулированием кризиса занимаются на переговорной площадке в Минске и в странах «нормандской четверки».