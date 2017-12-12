Венгрия выдвинула три условия Украине

Будапешт, 12 декабря. В случае, если Киев надеется на возобновление международной политической поддержки со стороны Венгрии, украинская сторона должна четко выполнить три основных условия в связи со скандальным законом «Об образовании». Об этом заявил в официальном сообщении глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Резолюция Венецианской комиссии, опубликованная в понедельник, «абсолютно недвусмысленная», и содержащиеся в ней предложения не могут толковаться двояко», — подчеркнул Сийярто.

Речь идет о внесении изменений в «противоречивую» и «двусмысленную» седьмую статью украинского закона. Для нормализации отношений с Венгрией Киев обязан: не ограничивать существующие права национальных меньшинств, вести переговоры с нацменьшинствами на Украине и полностью выполнить требования Венецианской комиссии.

«Венгрия не может поддерживать стремления Украины в международной политике до тех пор, пока не произойдут изменения», — отметил дипломат.

В сообщении на сайте МИД Венгрии подчеркивается, что Венецианскую комиссию не удовлетворили предложения Киева об изменениях в образовательном законе.

«Положение, которое позволяет преподавать некоторые предметы на официальных языках ЕС, таких как венгерский, румынский, польский и болгарский, явно дискриминирует наиболее многочисленное русскоязычное население», — подчеркивает Венецианская комиссия.

Напомним, ранее российские политики неоднократно подчеркивали, что украинский закон «Об образовании», запретивший преподавание на языках национальных меньшинств на Украине, направлен именно против русскоговорящего населения.

Как сообщала «Газета.ru», на данный момент в Киеве нет согласия по вердикту Венецианской комиссии — в то время как глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что «Венецианская комиссия на стороне справедливости», спикер Верховной рады заявил, что изменений в законе «Об образовании» не будет.