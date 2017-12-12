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Происшествия
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Украина
В Киеве ищут способы возместить убытки от обхода Украины всеми российскими поездами
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    В Киеве ищут способы возместить убытки от обхода Украины всеми российскими поездами

    10:31  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:31  12 Декабря 2017
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    На Украине ищут способы восстановить убытки от потери российского транзита

    Киев, 12 декабря. На Украине попытаются восстановить потери от падения транзитного трафика, вызванного решением России пускать поезда по участку Журавка – Миллерово в обход украинской территории. Для этого в Киеве придумали несколько способов. 

    Как сообщает украинское издание «Обозреватель», сделать это попробуют с помощью реформ «Украинской железной дороги», обновления подвижного состава, модернизации железнодорожной инфраструктуры и участием в проекте нового «Шелкового пути» из Китая в Европу.

    «Шелковый путь» — один из коридоров Транскаспийского международного маршрута – позволит Киеву транспортировать грузы в обход России, считают украинские эксперты. Правда, по словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, пока о проекте много говорят, но мало для него делают.

    На Украине ищут способы восстановить убытки от потери российского транзита

    «Об этом проекте много говорят, но пока мало сделали. Критическая ситуация должна заставить Украину реально подумать, как наряду с реформами «Украинской железной дороги» реализовать и этот замысел», — отметил Охрименко.

    Напомним, ранее украинские эксперты огласили убытки от перевода российских поездов на новый участок железной дороги. По их подсчетам, помимо финансовых потерь Киева, без работы остались более 300 жителей Луганской области.

    С 11 декабря компания «Российские железные дороги» перевела все поезда южного направления на движение по участку Журавка – Миллерово в обход Украины.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #транзит #железные дороги
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