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Норвежский журналист выяснил, почему россияне голосуют за Путина
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    Норвежский журналист выяснил, почему россияне голосуют за Путина

    14:00  12 Декабря 2017
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    Норвежский журналист выяснил, почему россияне голосуют за Путина

    Москва, 12 декабря. Журналист и писатель Бернард Мор опросил знакомых россиян и написал книгу под заголовком «Почему русские голосуют за Путина?».

    Как пишет издание High North News, Мор с 2006 года жил в России и участвовал в выпуске газеты «Мой район», принадлежащей норвежской компании Schibsted. Заинтересовавшись «феноменом» популярности Путина, журналист опросил российских коллег и знакомых и выяснил, что заставляет их голосовать за действующего президента России.

    Автор удивлен, что несмотря на «принятие целого ряда законов, ограничивающих свободу собраний, свободу слова и свободу перемещений граждан», «популярность президента только растет». 

    По мнению Мора, одна из причин популярности Путина «в патриотической и националистической риторике Кремля» после присоединения Крыма, которое нашло широкий отклик у всех граждан государства.

    «Риторика эта сводится к тому, что Россия — совсем иная и более настоящая, чем Запад, для которого характерен моральный упадок», — поясняет Мор. 

    По словам писателя, в беседах с россиянами он постоянно слышал мнения, что «западная модель России не подходит», «мы находимся между Азией и Европой», «у нас традиции правления больше восточные, чем западные, для нас лучше всего самодержавие», и тому подобное. Кроме того, люди, выросшие в Советском Союзе, жили в одной из двух мировых сверхдержав, а потому они любят «эти истории о том, что Россия вновь станет великой и сильной», они как бы берут реванш, поясняет писатель. 

    В числе причин популярности главы РФ автор указывает также «безопасность и стабильность». Когда Владимир Путин пришел к власти, пишет Мор, Россия «вступила в продолжительную фазу роста, и сегодня президент ассоциируется со стабильностью». Кроме того, автор указывает на отсутствие альтернативы: «оппозиция в Государственной думе, по правде говоря, никакая не оппозиция».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия
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