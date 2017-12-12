«Женщин нужно слушать»: заявления Хейли о домогательствах привели Трампа в ярость

Вашингтон, 12 декабря. Постпред США при ООН Никки Хейли привела в ярость американского президента Дональда Трампа своими заявлениями о скандалах с сексуальными домогательствами в шоу-бизнесе и политике.

Свою позицию Хейли озвучила в эфире телеканала CBS. «Женщины, которые обвиняют кого-то, должны быть услышаны. Они должны быть услышаны, и с ними следует иметь дело», — заявила она. При этом поспред подчеркнула, что женщин нужно слушать, даже если речь идет о Дональде Трампе, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Источники AP пояснили, что последнее время Трамп и так был очень раздражен из-за новых обвинений в неподобающем поведении с женщинами. Таким образом, по их словам, Хейли только подлила масла в огонь.

Напомним, после скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном в домогательствах успели обвинить Кевина Спейси, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша-старшего и ряд политиков.

