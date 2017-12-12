Там ей и место: новое фото Савченко вызвало бурную реакцию в Сети
Киев, 12 декабря. Бывшая военная летчица, а ныне народный депутат Надежда Савченко снялась в концептуальной фотосессии у известного польского фотографа Шимона Щесняка.
Одну из фотографий разместила на своей странице в социальной сети Facebook ее сестра Вера.
Украинские пользователи по-разному отреагировали на опубликованное фото. Кто-то из пользователей написал, что «Савченко вышла на снимке красивой», а кто-то пошутил: «Какой портрет, очень актуально!».
Некоторые из участников обсуждения написали: «На канализации? Там ей и место».
Еще одна участница дискуссии процитировала российского поэта Александра Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
Савченко не редко становилась объектом пристального внимания украинских пользователей. Как-то депутат удивила своим женственным нарядом и красной помадой, в другой раз отплясывала в обтягивающей одежде под российские поп-хиты.