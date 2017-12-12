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Украина
Там ей и место: новое фото Савченко вызвало бурную реакцию в Сети
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    Там ей и место: новое фото Савченко вызвало бурную реакцию в Сети

    10:25  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:25  12 Декабря 2017
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    Там ей и место: новое фото Савченко вызвало бурную реакцию в Сети

    Киев, 12 декабря. Бывшая военная летчица, а ныне народный депутат Надежда Савченко снялась в концептуальной фотосессии у известного польского фотографа Шимона Щесняка. 

    Одну из фотографий разместила на своей странице в социальной сети Facebook ее сестра Вера.

    Украинские пользователи по-разному отреагировали на опубликованное фото. Кто-то из пользователей написал, что «Савченко вышла на снимке красивой», а кто-то пошутил: «Какой портрет, очень актуально!». 

    Там ей и место: новое фото Савченко вызвало бурную реакцию в Сети

    Некоторые из участников обсуждения написали: «На канализации? Там ей и место». 

    Еще одна участница дискуссии процитировала российского поэта Александра Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

    Там ей и место: новое фото Савченко вызвало бурную реакцию в Сети

    Савченко не редко становилась объектом пристального внимания украинских пользователей. Как-то депутат удивила своим женственным нарядом и красной помадой, в другой раз отплясывала в обтягивающей одежде под российские поп-хиты. 

    Автор: Дана Балан
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    #украина #савченко #фотосессия
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