В Роскосмосе назвали причину неудачного пуска «Союза» с «Восточного»

Москва, 12 декабря. В Роскомосе назвали причину неудачного пуска с космодрома «Восточный» ракеты «Союз» с 19 спутниками. Оказалось, все дело в «несовершенстве алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат». Об этом журналистам рассказал первый замглавы госкорпорации Александр Иванов.

По его словам, использующиеся сейчас методы математического моделирования не смогли выявить неверно выставленные начальные азимуты ракеты-носителя и разгонного блока на стартовом комплексе. Кроме того, он указал на то, что к некорректному определению ориентации блока после отделения от ракеты-носителя привел алгоритм работы системы управления.

Иванов уточнил, что в момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составляла 363 градуса. «Фрегат» начал разворот, но просто не успел его отработать, так как согласно циклограмме полета включился маршевый двигатель, который придал импульс при неверно ориентированном блоке, после чего началось его падение в океан», — рассказал он.

Расследование неудачного пуска «Союза» комиссия Роскосмоса завершила 11 декабря. По ее данным, никаких замечаний к работе космодрома и ракеты-носителя не выявлено. Эксперты также подчеркнули, что «Фрегат», его составные части и двигательная установка также работали в соответствии с заложенным алгоритмом.