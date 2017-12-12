В Совфеде оценили возможное согласие США оставить Асада до выборов 2021 года

Белый дом готов согласиться на то, чтобы президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад остался у власти до следующих выборов в 2021 году, об этом сообщают авторитетные западные СМИ со ссылкой на американских и европейских чиновников. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает авторитетное издание New Yorker, решение полностью меняет ранее звучавшие в Соединенных Штатах заявления о том, что Башар Асад должен покинуть свой пост в рамках мирного процесса. Новая позиция Белого дома отражает «ограниченные варианты администрации, военную реальность на месте и успех сирийских союзников — России, Ирана и «Хезболлах», поддерживающих осажденный режим Асада».

В то же время издание не приводит в подтверждение своей информации ни цитат, ни ссылок на внутренние документы Белого дома.

Мнение сенатора

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН информацию издания New Yorker.

«Для начала, конечно, необходимо дождаться официального заявления. Другой вопрос, меня удивляет, что они «готовы согласиться». Это крайне неприемлемо. Но, к сожалению, мы уже привыкли, что американцы считают себя хозяевами мира. Но есть вторая сторона медали, которая меня еще больше настораживает. Они абсолютно уверены, что в 21 году Асад проиграет, в силу того, что они там остаются, остается умеренная вооруженная оппозиция, которую они кормят. Но США вынуждены считаться с нынешней ситуацией и обстановкой, с влиянием России. Американцы уверены, что смогут повлиять на этот процесс и выбрать своего кандидата. Вот это нас реально беспокоит, учитывая политику, которую сегодня проводит Вашингтон.

США и дальше будут пытаться дестабилизировать обстановку за счет своих ресурсов. У них, конечно, большие возможности. Наше предложение оказать помощь Дамаску в переходе на мирные рельсы сталкивается с трудностями из-за действий американцев. Намерения, которые демонстрируют много десятилетий американские спецслужбы, остаются. Политика США будет прикрываться провокациями», — резюмировал Франц Клинцевич.

Как ранее сообщала «Газета.ru», президент США Дональд Трамп заявил, что удары США по Сирии были законными мерами.