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Политика
В Совфеде оценили возможное согласие США оставить Асада до выборов 2021 года
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    В Совфеде оценили возможное согласие США оставить Асада до выборов 2021 года

    9:54  12 Декабря 2017  /обновлено: 9:54  12 Декабря 2017
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    В Совфеде оценили возможное согласие США оставить Асада до выборов 2021

    Белый дом готов согласиться на то, чтобы президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад остался у власти до следующих выборов в 2021 году, об этом сообщают авторитетные западные СМИ со ссылкой на американских и европейских чиновников. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Как сообщает авторитетное издание New Yorker, решение полностью меняет ранее звучавшие в Соединенных Штатах заявления о том, что Башар Асад должен покинуть свой пост в рамках мирного процесса. Новая позиция Белого дома отражает «ограниченные варианты администрации, военную реальность на месте и успех сирийских союзников — России, Ирана и «Хезболлах», поддерживающих осажденный режим Асада».

    В Совфеде оценили возможное согласие США оставить Асада до выборов 2021

    В то же время издание не приводит в подтверждение своей информации ни цитат, ни ссылок на внутренние документы Белого дома.

    Мнение сенатора

    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН информацию издания New Yorker.

    «Для начала, конечно, необходимо дождаться официального заявления. Другой вопрос, меня удивляет, что они «готовы согласиться». Это крайне неприемлемо. Но, к сожалению, мы уже привыкли, что американцы считают себя хозяевами мира. Но есть вторая сторона медали, которая меня еще больше настораживает. Они абсолютно уверены, что в 21 году Асад проиграет, в силу того, что они там остаются, остается умеренная вооруженная оппозиция, которую они кормят. Но США вынуждены считаться с нынешней ситуацией и обстановкой, с влиянием России. Американцы уверены, что смогут повлиять на этот процесс и выбрать своего кандидата. Вот это нас реально беспокоит, учитывая политику, которую сегодня проводит Вашингтон.

    США и дальше будут пытаться дестабилизировать обстановку за счет своих ресурсов. У них, конечно, большие возможности. Наше предложение оказать помощь Дамаску в переходе на мирные рельсы сталкивается с трудностями из-за действий американцев. Намерения, которые демонстрируют много десятилетий американские спецслужбы, остаются. Политика США будет прикрываться провокациями», — резюмировал Франц Клинцевич.

    В Совфеде оценили возможное согласие США оставить Асада до выборов 2021

    Как ранее сообщала «Газета.ru», президент США Дональд Трамп заявил, что удары США по Сирии были законными мерами.

    Автор: Илья Муромский
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