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Новороссия
Донбасс: в ДНР сообщили о 35 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Новороссия
Донбасс: в ДНР сообщили о 35 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
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    Донбасс: в ДНР сообщили о 35 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

    9:31  12 Декабря 2017  /обновлено: 9:31  12 Декабря 2017
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    Донбасс: в ДНР сообщили о 35 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

    Донецк, 12 декабря. Киевские силовики за минувшие сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, открыв огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики.

    Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. Он уточнил, что обстрелами со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики.

    Огонь украинские военные открыли из артиллерии калибром 152 и 122 миллиметра, ПТУР, минометов различного калибра. Кроме того, они использовали гранатометы и стрелковое оружие, добавил Басурин.

    Напомним, военную операцию против ЛНР и ДНР киевские власти начали в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #донбасс
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