Решение об участии российских спортсменов в Играх-2018 примет Олимпийское собрание

Москва, 12 декабря. На ежегодном олимпийском собрании, которое пройдет во вторник в российской столице, может быть принято решение об участии спортсменов РФ в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Если собрание одобрит участие российских спортсменов в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, оно также может обсудить технические вопросы, которые возникли в связи с отстранением руководства Олимпийского комитета России от Игр, пишет ТАСС.

Напомним, 5 декабря, как сообщал RT, Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Олимпиаде в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, отметив, что некоторые спортсмены из РФ смогут выступить на Играх под нейтральным флагом. Кроме того, МОК приостановил членство президента ОКР Александра Жукова и лишил аккредитации российских чиновников, имевших отношение к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.

На прошлой неделе в ответ на решение МОК глава государства Владимир Путин сообщил, что спортсмены будут сами принимать решение о том, участвовать им в Олимпиаде под нейтральным флагом или нет. Спортивные федерации по зимним видам спорта провели голосования, спортсмены заявили о своем желании принять участия в Играх-2018. Соответствующее заявление на основе этих решений было подготовлено ОКР, его рассмотрят во вторник члены Олимпийского собрания.