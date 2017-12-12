СК РФ возбудил уголовное дело против собственника «ВИМ-Авиа»

Москва, 12 декабря. В отношении собственника авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева возбуждено уголовное дело. По словам официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Светланы Петренко, дело возбуждено по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями).

Кроме того, в связи с установлением новых фактов противоправной деятельности возбуждены уголовное дела против главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой, бывшего первого заместителя генерального директора – финансового директора Алевтины Калашниковой, а также бывшего генерального директора Александра Кочнева.

По данным ведомства, по факту «ВИМ-Авиа» представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды: руководство компании указывали в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, тщательно скрывая убытки.

Напомним, ранее в Ирландии были арестованы три компании, принадлежащие Мурсекаеву. Связано это с тем, что супруги Мурсекаевы проходят по делу о мошенничестве и скрылись от следствия.

Накануне арбитражный суд Татарстана назначил первое заседание по иску предприятия «Спектр-Авиа» о признании «ВИМ-Авиа» банкротом.