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Общество
СК РФ возбудил уголовное дело против собственника «ВИМ-Авиа»
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    СК РФ возбудил уголовное дело против собственника «ВИМ-Авиа»

    9:33  12 Декабря 2017  /обновлено: 9:33  12 Декабря 2017
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    СК РФ возбудил уголовное дело против собственника «ВИМ-Авиа»

    Москва, 12 декабря. В отношении собственника авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева возбуждено уголовное дело. По словам официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Светланы Петренко, дело возбуждено по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями).

    Кроме того, в связи с установлением новых фактов противоправной деятельности возбуждены уголовное дела против главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой, бывшего первого заместителя генерального директора – финансового директора Алевтины Калашниковой, а также бывшего генерального директора Александра Кочнева.

    По данным ведомства, по факту «ВИМ-Авиа» представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды: руководство компании указывали в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, тщательно скрывая убытки.

    СК РФ возбудил уголовное дело против собственника «ВИМ-Авиа»

    Напомним, ранее в Ирландии были арестованы три компании, принадлежащие Мурсекаеву. Связано это с тем, что супруги Мурсекаевы проходят по делу о мошенничестве и скрылись от следствия. 

    Накануне арбитражный суд Татарстана назначил первое заседание по иску предприятия «Спектр-Авиа» о признании «ВИМ-Авиа» банкротом.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #вим-авиа
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