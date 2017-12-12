Климкин успокоил «обеспокоенных»: Русскому языку на Украине ничего не угрожает

Киев, 12 декабря. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что русскому языку на Украине ничего не угрожает.

Украинский министр отметил, что русский язык и на сегодняшний день превалирует в печатных изданиях.

«Хочу успокоить всех обеспокоенных: русскому языку на Украине ничего не угрожает. Он, как и во времена Советского Союза, массово звучит на улицах больших городов, широко присутствует на украинском телевидении, до сих пор доминирует в печатных СМИ», — подчеркнул глава дипломатического ведомства Украины.

Напомним, 5 сентября текущего года украинская Рада приняла закон об образовании, согласно которому с будущего года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся лишь в начальных учебных учреждениях.

В ноябре Климкин заявил о необходимости контроля за всеми, кто въезжает на территорию Украины из Российской Федерации.