Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетний подросток пострадал из-за взрыва петарды в Оренбуржье
Технологии
Ученые рассказали, как различная еда влияет на настроение человека
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые рассказали, как различная еда влияет на настроение человека

    9:55  12 Декабря 2017  /обновлено: 9:55  12 Декабря 2017
    792

    Ученые рассказали, как различная еда влияет на настроение человека

    Нью-Йорк, 12 декабря. Американские ученые провели исследования и выяснили, что различная еда по-разному влияет на настроение и психологический фон человека в различном возрасте. Для того, чтобы проанализировать взаимоотношение между настроением и принимаемой пищей, исследователи из Бингемтонского университета использовали опросники.

    Как оказалось, результаты существенно отличаются для разных возрастных групп населения: в то время как молодым людям необходимо потребление мяса, люди старше 30 лет более чувствительны к отсутствию в рационе продуктов с антиоксидантами.

    Ученые рассказали, как различная еда влияет на настроение человека

    У молодых людей, отмечает «Вечерняя Москва», недостаток мяса приводит к депрессиям и даже психическим расстройствам — регулярная мясная диета приводит к накоплению в мозгу серотонина и дофамина, «гормона счастья», что обеспечивает ощущение удовлетворения и повышение настроения. Также ученые отметили важность занятий спортом — недостаток нагрузки также может привести к психическим расстройствам.

    В то же время у людей старше 30 лет, отмечает телеканал «Подмосковье 360°», проблемы с настроением могут начаться, если в пище будет недостаточно таких продуктов, как фасоль, зеленый чай, артишоки и красное вино — тех, что содержат большое количество антиоксидантов.

    А вот для повышения сексуальных способностей, отмечает Ura.ru, ученые рекомендуют продукты с большим содержанием витамина D — яйца, грибы и рыбу.

    Ученые рассказали, как различная еда влияет на настроение человека

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть