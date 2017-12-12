Ученые рассказали, как различная еда влияет на настроение человека

Нью-Йорк, 12 декабря. Американские ученые провели исследования и выяснили, что различная еда по-разному влияет на настроение и психологический фон человека в различном возрасте. Для того, чтобы проанализировать взаимоотношение между настроением и принимаемой пищей, исследователи из Бингемтонского университета использовали опросники.

Как оказалось, результаты существенно отличаются для разных возрастных групп населения: в то время как молодым людям необходимо потребление мяса, люди старше 30 лет более чувствительны к отсутствию в рационе продуктов с антиоксидантами.

У молодых людей, отмечает «Вечерняя Москва», недостаток мяса приводит к депрессиям и даже психическим расстройствам — регулярная мясная диета приводит к накоплению в мозгу серотонина и дофамина, «гормона счастья», что обеспечивает ощущение удовлетворения и повышение настроения. Также ученые отметили важность занятий спортом — недостаток нагрузки также может привести к психическим расстройствам.

В то же время у людей старше 30 лет, отмечает телеканал «Подмосковье 360°», проблемы с настроением могут начаться, если в пище будет недостаточно таких продуктов, как фасоль, зеленый чай, артишоки и красное вино — тех, что содержат большое количество антиоксидантов.

А вот для повышения сексуальных способностей, отмечает Ura.ru, ученые рекомендуют продукты с большим содержанием витамина D — яйца, грибы и рыбу.