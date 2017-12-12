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Технологии
AliExpress запускает официальную продажу китайских смартфонов Xiaomi в России
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    AliExpress запускает официальную продажу китайских смартфонов Xiaomi в России

    9:37  12 Декабря 2017  /обновлено: 9:37  12 Декабря 2017
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    AliExpress запускает официальную продажу китайских смартфонов Xiaomi в России

    Москва, 12 декабря. Китайская торговая интернет-площадка AliExpress станет официальным партнером китайского производителя цифровой техники Xiaomi в России. В российском представительстве AliExpress заявили, что собираются стать крупнейшим представителем Xiaomi в России.

    Так, с 14 декабря на российской платформе AliExpress появится в эксклюзивной доступности новая модель смартфона Xiaomi Redmi 5A, который будет в первый день стоить 5992 рубля, сообщает «Политэксперт», который будет доступен в разделе Tmall. 

    AliExpress запускает официальную продажу китайских смартфонов Xiaomi в России

    «В дальнейшем стоимость возрастет, — рассказал представитель AliExpress в России Антон Пантелеев в беседе с РБК. — Задача — продать несколько десятков тысяч аппаратов за первый день. Для этого мы готовим активную интернет-поддержку продаж».

    Отметим, как сообщала ранее «Газета.ru», смартфоны от Xiaomi стабильно удерживаются в топовых рейтингах лучших смартфонов, произведенных за последнее время. При этом китайские смартфоны отличаются умеренной стоимостью.

    Автор: Валентин Меликов
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