AliExpress запускает официальную продажу китайских смартфонов Xiaomi в России

Москва, 12 декабря. Китайская торговая интернет-площадка AliExpress станет официальным партнером китайского производителя цифровой техники Xiaomi в России. В российском представительстве AliExpress заявили, что собираются стать крупнейшим представителем Xiaomi в России.

Так, с 14 декабря на российской платформе AliExpress появится в эксклюзивной доступности новая модель смартфона Xiaomi Redmi 5A, который будет в первый день стоить 5992 рубля, сообщает «Политэксперт», который будет доступен в разделе Tmall.

«В дальнейшем стоимость возрастет, — рассказал представитель AliExpress в России Антон Пантелеев в беседе с РБК. — Задача — продать несколько десятков тысяч аппаратов за первый день. Для этого мы готовим активную интернет-поддержку продаж».

Отметим, как сообщала ранее «Газета.ru», смартфоны от Xiaomi стабильно удерживаются в топовых рейтингах лучших смартфонов, произведенных за последнее время. При этом китайские смартфоны отличаются умеренной стоимостью.