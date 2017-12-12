Минфин рассказал об индексации зарплат бюджетников в 2018 году

Москва, 12 декабря. В 2018 году из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников на 4% выделят 32,5 миллиарда рублей, сообщает Министерство финансов РФ.

«В бюджете заложена индексация зарплат бюджетникам на 4% ежегодно. В 2018 году на эти цели предусмотрено 32,5 млрд рублей», — сообщили в ведомстве «Газете.ру».

В Минфине также уточнили, что рост зарплат сотрудников федеральных учреждений на 4% также планируется на 2019 и 2020 годы.

Напомним, решение поднять зарплаты бюджетникам на 4% в 2018 году, как писали «Известия», кабинет министров РФ принял накануне. Ранее зарплату сотрудникам федеральных учреждений повышали только в октябре 2013 года. Также в конце ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился поднять зарплаты работникам федеральных государственных учреждений культуры.