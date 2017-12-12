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Политика
Трамп предложил казнить причастных к терроризму
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    Трамп предложил казнить причастных к терроризму

    9:11  12 Декабря 2017  /обновлено: 9:12  12 Декабря 2017
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    Трамп предложил казнить причастных к терроризму

    Вашингтон, 12 декабря. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что осужденные за терроризм заслуживают смертной казни. 

    По словам главы Белого дома, террористы должны нести самое строгое наказание.

    «Граждане, осужденные за совершение террористических актов, заслуживают самого строгого наказания, предусмотренного законом, включая смертную казнь в соответствующих случаях», — подчеркнул 45-й президент США.

    Он также призвал к решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом.

    Напомним, в минувший понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе возле автовокзала прогремел взрыв.

    Трамп предложил казнить причастных к терроризму

    Согласно предварительной информации, в результате подрыва кустарного взрывного устройства подозреваемый пострадал, еще три человека получили небольшие телесные повреждения. Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой террористического акта.   

    Автор: Дана Балан
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    #сша #трамп #терроризм #смертная казнь
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