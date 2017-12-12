Трамп предложил казнить причастных к терроризму

Вашингтон, 12 декабря. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что осужденные за терроризм заслуживают смертной казни.

По словам главы Белого дома, террористы должны нести самое строгое наказание.

«Граждане, осужденные за совершение террористических актов, заслуживают самого строгого наказания, предусмотренного законом, включая смертную казнь в соответствующих случаях», — подчеркнул 45-й президент США.

Он также призвал к решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Напомним, в минувший понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе возле автовокзала прогремел взрыв.

Согласно предварительной информации, в результате подрыва кустарного взрывного устройства подозреваемый пострадал, еще три человека получили небольшие телесные повреждения. Мэр Нью-Йорка назвал взрыв на Манхэттене попыткой террористического акта.