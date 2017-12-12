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Стали известны рублевые цены на обновленный седан Infiniti Q50
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    Стали известны рублевые цены на обновленный седан Infiniti Q50

    9:17  12 Декабря 2017  /обновлено: 9:17  12 Декабря 2017
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    Стали известны рублевые цены на обновленный седан Infiniti Q50

    Москва, 12 декабря. На рестайлинговую четырехдверку Infiniti Q50 появились рублевые расценки. Так, стоимость обновленного седана будет составлять минимум 1 999 000 рублей, таким образом автомобиль подорожал на 5 тысяч рублей. 

    Модель предлагается в двух конфигурациях: 3,0-литровым V6-турбо, который развивает 405 л.с. и оснащается полноприводной трансмиссией и базовым турбомотором 2,0 л на 211 л.с., 7-АКП и задним приводом.

    В базовое оснащение седана вошли мультимедийная система, круиз-контроль, камера заднего вида, передние сиденья с подогревом, мультифункциональный руль, двухзонный климат-контроль, а также галогенные фары.

    В старших версиях для модели доступны передние и задние датчики парковки, система полуавтономного вождения ProPilot, светодиодные фары, отделка салона кожей и деревом.

    В комплектации побогаче (Luxe) появятся электрорегулировка передних сидений, приветственное освещение, электропривод наружных зеркал, отделка интерьера деревом и кожаный салон.

    Официальные продажи автомобиля, представленного в марте на Женевском автосалоне, начнутся до конца 2017 года.

    Напомним, ранее на официальной странице японской компании Toyota в Instagram было опубликовано фото новейшего седана Avalon, который, как ожидается, будет представлен в январе следующего года. 

    Автор: Тимур Румянцев
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