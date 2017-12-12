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СМИ: группировку ВС РФ в Сирии сократят на две трети
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    СМИ: группировку ВС РФ в Сирии сократят на две трети

    9:10  12 Декабря 2017  /обновлено: 9:10  12 Декабря 2017
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    СМИ: группировку ВС РФ в Сирии сократят на две трети

    Дамаск, 12 декабря. В ближайшее время группировка российских Вооруженных сил в Сирии будет сокращена более чем на две трети. Такую информацию независимо друг от друга сообщили источники в МИД РФ и министерстве обороны.

    Общая численность российской группировки войск будет уменьшена примерно вдвое, причем будут выведены около двух третей военного контингента и техники, сообщили РБК в дипломатическом ведомстве. Источник в Минобороны ответил, окончательные планы по выводу личного состава и техники «пока определяются», однако по предварительным данным, будет выведено две трети контингента.

    СМИ: группировку ВС РФ в Сирии сократят на две трети

    Ранее командующий российскими войсками в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что из Сирии в РФ вернутся 23 боевых самолета ВКС РФ и два вертолета Ка-52 «Аллигатор»; кроме того, в Россию вернутся российский спецназ, военная полиция и полевой госпиталь.

    Напомним, как сообщала «Газета.ru», вчера президент России Владимир Путин совершил внезапный визит на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии, где объявил о начале вывода российских войск из страны после окончательного разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России).

    СМИ: группировку ВС РФ в Сирии сократят на две трети

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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