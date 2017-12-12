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Общество
Роспотребнадзор обнаружил ГМО в лапше быстрого приготовления из США
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    Роспотребнадзор обнаружил ГМО в лапше быстрого приготовления из США

    8:56  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:56  12 Декабря 2017
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    Роспотребнадзор обнаружил ГМО в лапше быстрого приготовления из США

    Москва, 12 декабря. В лапше быстрого приготовления, произведенной в США, была обнаружена генно-модифицированная соя. Об этом сообщил во вторник Роспотребнадзор.

    Генно-модифицированная соя в количестве более 0,9% была обнаружена в лапше Ниссин Кап Нудлс со вкусом говядины, произведенной компанией Nissan Foods (USA), сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

    При этом, как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, на упаковке лапши о содержании в ней ГМО не сообщается. Согласно поручению ведомства, лапша данного производства в ближайшее время должна быть изъята из оборота. Федеральная таможенная служба об этом также проинформирована.

    Напомним, ранее, как сообщали «Известия», Роспотребнадзор предлагал ввести маркировки для вредных продуктов, которая по принципу «светофора» будет предупреждать покупателей о том, насколько вредным для здоровья является продукт в зависимости от количества содержащихся в нем соли, сахара и жиров.

    Автор: Алексей Громов
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    #роспотребнадзор #гмо #лапша
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