«Путин — наш президент»: Тарасов надел футболку с изображением президента России

Москва, 12 декабря. Полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов после матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Тосно» (3:1) надел футболку с портретом президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Путин — наш президент», — написано на футболке Тарасова.

Тарасов снова надел футболку с Путиным и написал: «Путин - наш президент»https://t.co/rmRfLuvcLm — Россия. Премьер-лига (@sports_russia) December 11, 2017

Напомним, в минувшем году футболист по окончании встречи Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (0:2) показал турецким фанатам футболку с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и надписью «Самый вежливый президент».

В октябре наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году.

Владимир Путин. Биография