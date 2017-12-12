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«Путин — наш президент»: Тарасов надел футболку с изображением президента России
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    «Путин — наш президент»: Тарасов надел футболку с изображением президента России

    12:00  12 Декабря 2017
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    «Путин — наш президент»: Тарасов надел футболку с изображением президента России

    Москва, 12 декабря. Полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов после матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Тосно» (3:1) надел футболку с портретом президента Российской Федерации Владимира Путина. 

    «Путин — наш президент», — написано на футболке Тарасова.

    Напомним, в минувшем году футболист по окончании встречи Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (0:2) показал турецким фанатам футболку с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и надписью «Самый вежливый президент». 

    В октябре наставник тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году. 

    Владимир Путин. Биография 

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #локомотив #тарасов #футболка
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