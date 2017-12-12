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В Дамаске заявили о новой совместной цели Сирии и России
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    В Дамаске заявили о новой совместной цели Сирии и России

    8:47  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:47  12 Декабря 2017
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    В Дамаске заявили о новой совместной цели Сирии и России

    Дамаск (Сирия), 12 декабря. В сирийском правительстве заявили, что сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом будет продолжено.

    «Дамаск и Москва сотрудничали до начала совместной операции и будем продолжать сотрудничать после», — цитирует слова  советника министра информации Сирии Али Ахмада «Известия».

    По словам чиновника, после разгрома в САР запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1, и вывода части российского военного контингента, борьба с терроризмом вступит в новую фазу.

    Как пояснил Али Ахмад, следующей большой задачей совместной операции будет уничтожение еще одной запрещенной на территории России организации — Джебхат ан-Нусры1.

    В Дамаске заявили о новой совместной цели Сирии и России

    Кроме прочего, как считает советник министра информации Сирии, кроме Дамаска и Москвы в борьбе с «остатками терроризма» должны принять участие все страны, находящиеся по соседству с САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #сирия #вкс рф #игил #джебхат-ан-нусра
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