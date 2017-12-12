В Дамаске заявили о новой совместной цели Сирии и России

Дамаск (Сирия), 12 декабря. В сирийском правительстве заявили, что сотрудничество с Россией в области борьбы с терроризмом будет продолжено.

«Дамаск и Москва сотрудничали до начала совместной операции и будем продолжать сотрудничать после», — цитирует слова советника министра информации Сирии Али Ахмада «Известия».

По словам чиновника, после разгрома в САР запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1, и вывода части российского военного контингента, борьба с терроризмом вступит в новую фазу.

Как пояснил Али Ахмад, следующей большой задачей совместной операции будет уничтожение еще одной запрещенной на территории России организации — Джебхат ан-Нусры1.

Кроме прочего, как считает советник министра информации Сирии, кроме Дамаска и Москвы в борьбе с «остатками терроризма» должны принять участие все страны, находящиеся по соседству с САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.