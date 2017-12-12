Выборы-2018: 26% молодежи не важно, какой способ выдвижения выберет Путин

Москва, 12 декабря. Для 26 процентов молодых людей абсолютно не важно, какой способ выдвижения выберет действующий глава российского государства Владимир Путин. Об этом говорится в данных исследования Центра социологии студенчества.

По информации социологов, с радостью встретили сообщение об участии Путина на выборах-2018 68% респондентов.

Отмечается, что практически треть россиян (28%) отдала бы предпочтение Путину-самовыдвиженцу. Меньшая доля молодых людей, которые хотят видеть Путина кандидатом от партии «Единая Россия», передает «РИА Новости».

«Двадцать шесть процентов студентов хотели бы видеть действующего президента участником предвыборной гонки, независимо от того, какой способ выдвижения он выберет», — следует из данных опроса.

Напомним, в прошедший понедельник, 11 декабря, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что решение о том, как Владимир Путин пойдет на выборы — самовыдвиженцем или от партии, — в настоящий момент не принято.

Владимир Путин. Биография