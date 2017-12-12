Водителей в России начнут оповещать об отзыве автомобилей через ЭРА-ГЛОНАСС

Москва, 12 декабря. Водителей в России будут оповещать об отзыве автомобилей через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как рассказали в Росстандарте, также это будет возможно с помощью электронного паспорта транспортного средства.

Отмечается, что возникла необходимость в более оперативных способах оповещения водителей об отзывных компаниях.

Как добавили в ведомстве, в ближайшее время операторы систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и электронных паспортов транспортных средств планируют дополнить их соответствующей функцией.