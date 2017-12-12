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Водителей в России начнут оповещать об отзыве автомобилей через ЭРА-ГЛОНАСС
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    Водителей в России начнут оповещать об отзыве автомобилей через ЭРА-ГЛОНАСС

    8:37  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:38  12 Декабря 2017
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    Водителей в России начнут оповещать об отзыве автомобилей через ЭРА-ГЛОНАСС

    Москва, 12 декабря. Водителей в России будут оповещать об отзыве автомобилей через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

    Как рассказали в Росстандарте, также это будет возможно с помощью электронного паспорта транспортного средства.

    Отмечается, что возникла необходимость в более оперативных способах оповещения водителей об отзывных компаниях.

    Как добавили в ведомстве, в ближайшее время операторы систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и электронных паспортов транспортных средств планируют дополнить их соответствующей функцией.

    Водителей в России начнут оповещать об отзыве автомобилей через ЭРА-ГЛОНАСС

    Автор: Алия Садыкова
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    #эра-глонасс
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