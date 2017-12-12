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Политика
Титов: Крым — российская территория, и это не подлежит дискуссии
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    Титов: Крым — российская территория, и это не подлежит дискуссии

    8:28  12 Декабря 2017  /обновлено: 9:19  12 Декабря 2017
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    Титов: Крым — российская территория и это не подлежит дискуссии

    Москва, 12 декабря. Председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, намеренный баллотироваться на пост президента РФ, заявил, что считает Крым российской территорией.

    Как рассказал Титов, он пойдет на выборы с такой позицией. По его словам, Крым – российский и «это не подлежит дискуссии».

    Он добавил, что большинство крупных объектов, построенных в Крыму, российские. Также он подчеркнул, что «по населению, в основном, русское население, Крым никогда не был украинским».

    Как пишет РИА Новости, «другим вопросом» Титов назвал экономическую политику в Крыму. Он отметил, что партия предлагала свои варианты развития и поддержки региона.

    Титов: Крым — российская территория и это не подлежит дискуссии

    Автор: Алия Садыкова
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    #крым #титов
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