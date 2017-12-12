Титов: Крым — российская территория, и это не подлежит дискуссии

Москва, 12 декабря. Председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, намеренный баллотироваться на пост президента РФ, заявил, что считает Крым российской территорией.

Как рассказал Титов, он пойдет на выборы с такой позицией. По его словам, Крым – российский и «это не подлежит дискуссии».

Он добавил, что большинство крупных объектов, построенных в Крыму, российские. Также он подчеркнул, что «по населению, в основном, русское население, Крым никогда не был украинским».

Как пишет РИА Новости, «другим вопросом» Титов назвал экономическую политику в Крыму. Он отметил, что партия предлагала свои варианты развития и поддержки региона.