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Политика
МИД Алжира: ИГ хочет сгруппировать свои силы в Ливии и зоне Сахеля и Сахары
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    МИД Алжира: ИГ хочет сгруппировать свои силы в Ливии и зоне Сахеля и Сахары

    8:18  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:18  12 Декабря 2017
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    МИД Алжира: ИГ хочет сгруппировать свои силы в Ливии и зоне Сахеля и Сахары

    Алжир, 12 декабря. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 планирует нарастить свое присутствие на территории Ливии и в африканской зоне Сахеля и Сахары.

    Об этом рассказал министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель.

    Как пишет Algerie Presse Service, глава МИД рассказал, что ИГ1 призывает свои силы отправиться в Ливию, а также в африканскую зону Сахеля и Сахары. Также он уточнил, что уже есть информация о перемещении боевиков.

    Месахель подчеркнул, что боевики накапливают ресурсы, а также привлекают новых сторонников. 

    МИД Алжира: ИГ хочет сгруппировать свои силы в Ливии и зоне Сахеля и Сахары

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    #игил #алжир
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