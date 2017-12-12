МИД Алжира: ИГ хочет сгруппировать свои силы в Ливии и зоне Сахеля и Сахары

Алжир, 12 декабря. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 планирует нарастить свое присутствие на территории Ливии и в африканской зоне Сахеля и Сахары.

Об этом рассказал министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель.

Как пишет Algerie Presse Service, глава МИД рассказал, что ИГ1 призывает свои силы отправиться в Ливию, а также в африканскую зону Сахеля и Сахары. Также он уточнил, что уже есть информация о перемещении боевиков.

Месахель подчеркнул, что боевики накапливают ресурсы, а также привлекают новых сторонников.

1 Организация запрещена на территории РФ.