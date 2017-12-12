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Сбербанк рассматривает возможность создания криптофонда
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    Сбербанк рассматривает возможность создания криптофонда

    8:40  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:40  12 Декабря 2017
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    Сбербанк рассматривает возможность создания криптофонда

    Москва, 12 декабря. Сбербанк рассматривает возможность создания криптофонда, открывать счета в биткоинах в России пока не планирует, заявил первый зампред банка Максим Полетаев.

    По его словам, стремительный рост биткоина обусловлен ажиотажем вокруг него, при этом майнинг биткоинов пока довольно ограничен, пишет РИА Новости.

    «Мы экспериментируем с блокчейном, у нас есть разные идеи по поводу создания криптофонда и прочее. Мы это изучаем — это все непросто», — добавил Полетаев.

    Напомним, в начале декабря биткоин превысил отметку в 10 тысяч долларов. При этом, как писала «Газета.ру», Центробанк РФ предупреждал о возможном «пузыре» на рынке. Несмотря на то, что ряд стран уже открыли свои рынки цифровой валюте, в России считают принимать аналогичные меры преждевременным.

    До конца 2017 года Центробанк РФ обещал представить концепцию «песочницы» для временного регулирования криптовалют. Кроме того, согласно распоряжению президента страны Владимира Путина, совместно с правительством до 1 июля 2018 года ЦБ РФ должен подготовить поправки по регулированию размещения криптовалют в российское законодательство.

    Автор: Алексей Громов
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    #сбербанк #криптовалюта #биткоин
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