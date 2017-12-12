«Для самопиара»: Аваков и Яценюк дали показания в суде по делу Януковича

Киев, 12 декабря. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава МВД Арсен Аваков дали показания в суде по делу о госизмене бывшего президента страны Виктора Януковича. Однако эксперты считают, что находящиеся и сегодня при власти свидетели по делу Януковича используют процесс для самопиара.

Накануне, 11 декабря, в Оболонском районном суде Киева Яценюк и Аваков дали показания по делу о государственной измене Януковича, сообщает RT. Бывший премьер страны Арсений Яценюк сделал в суде ряд заявлений впервые. В частности, он сообщил, что сам не видел якобы существующего заявления экс-президента о вводе войск РФ на Украину, а узнал о нем из «общедоступных источников».

Кроме того, Яценюк заявил, что действующий глава СНЮО Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности украинского президента, устно отдал военнослужащим приказ применять оружие для защиты военных объектов в Крыму. На вопрос о том, на основании какого положения украинской конституции Янукович был отстранен от власти, бывший премьер дать ответа не смог.

В свою очередь Аваков сообщил суду о том, что в феврале 2014 года ездил в Крым для того, чтобы «найти Януковича и поговорить» с ним.

«Я хотел иметь с ним как государственно назначенный функционер разговор. Надеялся, что Янукович вернётся к исполнению своих обязанностей», — сказал Аваков.

При этом эксперты, комментируя RT показания Яценюка и Авакова, отметили, что, находясь при власти, многие политики, проходящие по делу Януковича как свидетели, могут использовать процесс для личного пиара.

«Вероятность опрашивания в качестве свидетелей представителей действующей власти достаточно велика. В частности, Парубия (спикер Верховной рады — прим. ФАН) или президента Порошенко. Но вряд ли можно ждать от этого какого-то результата, кроме пиара», — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он также отметил, что действующей украинской власти выгодно откладывать решение по делу Януковича, и она может это делать сколько угодно, поскольку сам бывший президент Украины находится за границей и не может выступить в свою защиту в суде.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Янукович мог бы вернуть себе пост главы государства в 2014 году.