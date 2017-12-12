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Политика
Российские военные покидают Сирию после победы над боевиками
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    Российские военные покидают Сирию после победы над боевиками

    8:09  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:09  12 Декабря 2017
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    Российские военные покидают Сирию после победы над боевиками

    Дамаск, 12 декабря. Российские военные покидают Сирийскую Арабскую Республику после разгрома боевиков. 

    Ранее президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим ВКС России дал распоряжения начать вывод российских военных из САР.

    Как пишет газета «Известия», Путин отметил особую роль российских военных в освобождении Сирии от террористов. Он добавил, что главное для военного человека — это защитить Отечество.

    «При этом свой основной экзамен на верность Отчизне воин сдает именно в условиях боевых действий, сопряженных с огромным риском для жизни и здоровья», — добавил российский лидер.

    Путин поздравил солдат и офицеров с победой. В Хмеймиме он также встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

    Российские военные покидают Сирию после победы над боевиками

     

    Автор: Алия Садыкова
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    #владимир путин #сирия #вкс рф
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