ООН спрогнозировала рост экономики России на 1,9% в ближайшие два года

Нью-Йорк, 12 декабря. Экономика России вышла из рецессии, говорится в новом докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН) «Мировое экономическое положение и перспективы, 2018 год».

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) в России в ближайшие два года составит 1,9%, говорится в докладе. Авторы отмечают, что окончание рецессии в Аргентине, Бразилии, Нигерии и РФ «способствовало росту темпов глобального роста в период с 2016 по 2017 год. Подъем подкреплялся оживлением мировой торговли и улучшением инвестиционных условий».

По оценкам аналитиков, рост ВВП РФ в 2017 году составил 1,8%. В следующие два года прогнозируется рост на уровне 1,9%. Инфляция в России в 2018 году ожидается на уровне 4,4%, в 2019 году — 3,9%.

В докладе отмечается подъем мировой экономики в целом в 2017 году на 3%, что является наиболее высоким показателем за период после 2011 года.

Как писала газета «Известия», в сентябре Владимир Путин констатировал, что экономика России стабилизируется, она вышла из рецессии и сейчас набирает обороты.