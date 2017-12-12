«Ахмат» продлил контракт с голкипером Гудиевым после игры с «Зенитом»

Грозный, 12 декабря. Футбольный клуб «Ахмат» продлил соглашение с голкипером Виталием Гудиевым. Прошлый договор 22-летнего игрока истекал летом следующего года.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Гудиев продлил соглашение с грозненским клубом сразу по окончании игры с сине-бело-голубыми, в которой команды сыграли вничью.

Как отмечает собеседник, новое соглашение голкипера рассчитано на 3,5 года. Руководство клуба довольно игрой Гудиева, пишут «Известия».

Представитель агентства, с которым у игрока контракт, подтвердил эту информацию, отметив, что 22-летний футболист с радостью согласился продолжить карьеру в Грозном.

Напомним, после 20 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице.