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«Ахмат» продлил контракт с голкипером Гудиевым после игры с «Зенитом»
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    «Ахмат» продлил контракт с голкипером Гудиевым после игры с «Зенитом»

    8:14  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:14  12 Декабря 2017
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    «Ахмат» продлил контракт с голкипером Гудиевым после игры с «Зенитом»

    Грозный, 12 декабря. Футбольный клуб «Ахмат» продлил соглашение с голкипером Виталием Гудиевым. Прошлый договор 22-летнего игрока истекал летом следующего года. 

    По словам источника, знакомого с ситуацией, Гудиев продлил соглашение с грозненским клубом сразу по окончании игры с сине-бело-голубыми, в которой команды сыграли вничью. 

    Как отмечает собеседник, новое соглашение голкипера рассчитано на 3,5 года. Руководство клуба довольно игрой Гудиева, пишут «Известия»

    «Ахмат» продлил контракт с голкипером Гудиевым после игры с «Зенитом»

    Представитель агентства, с которым у игрока контракт, подтвердил эту информацию, отметив, что 22-летний футболист с радостью согласился продолжить карьеру в Грозном. 

    Напомним, после 20 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #рфпл #ахмат #гудиев
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