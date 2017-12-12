Ученые рассказали, почему метеориты взрываются в атмосфере Земли

Нью-Йорк, 12 декабря. Ученые из США нашли простое объяснение тому, что абсолютное большинство падающих на Землю метеоритов взрываются в атмосфере, не долетая до нашей планеты. Как утверждает Джей Мелош из американского Университета Пердью, причина — в градиенте воздушного давления, который возникает между верхней и нижней частью небесного тела.

Как объясняет ученый, в то время как направленная к планете часть астероида испытывает огромное давление встречного воздуха, в верхней части оно практически отсутствует. Это создает огромное напряжение в астероиде, которое может уничтожить его.

«Если у воздуха появится возможность двигаться через поры внутри метеорита, то тогда он легко проникнет внутрь и разорвет его на части», — приводит «Ньюинформ» слова Мелоша.

Характерным примером такого эффекта является челябинский метеорит — крупное небесное тело не выдержало давления воздуха и взорвалось в воздухе неподалеку от Челябинска.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что одному из астронавтов на борту МКС удалось заснять вспышку при падении метеорита в атмосферу Земли.