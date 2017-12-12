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Общество
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Политика
Часть самолетов ВКС РФ останется в Сирии для поддержания порядка
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    Часть самолетов ВКС РФ останется в Сирии для поддержания порядка

    7:53  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:54  12 Декабря 2017
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    Часть самолетов ВКС РФ останется в Сирии для поддержания порядка

    Москва, 12 декабря. Авиационная техника ВКС России частично останется на территории Сирии для поддержания порядка. Об этом рассказал командир смешанного авиационного полка особого назначения Сергей Аксенов.

    Он отметил, что авиационная техника выводится не в полном составе. По его словам, в Сирии останется часть самолетов, необходимые для поддержания порядка и для уничтожения бандформирований, которые могут возникнуть на территории снова.

    Как добавил Аксенов в эфире телеканала «Россия 1», российские самолеты будут использоваться для решения этих вопросов. 

    Часть самолетов ВКС РФ останется в Сирии для поддержания порядка

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #самолеты
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