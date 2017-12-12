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Политика
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Политика
США не намерен отстранять Асада от власти в ближайшие три года
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    США не намерен отстранять Асада от власти в ближайшие три года

    8:01  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:01  12 Декабря 2017
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    США не намерен отстранять Асада от власти в ближайшие три года

    Нью-Йорк, 12 декабря. США не намерены препятствовать пребыванию у власти президента Сирии Башара Асада до 2021 года. Об этом сообщил журнал «Нью- Йоркер».

    Ссылаясь на источники из числа европейских и американских чиновников, американский журнал сообщает, что администрация главы США «готова принять продолжение правления президента Башара Асада до следующих президентских выборов в Сирии в 2021 году». Таким образом, Штаты отступают от «неоднократно повторявшихся заявлений о том, что отставка Асада должна стать одним из элементов мирного урегулирования».

    Подобная позиция Вашингтона, пишет журнал, обусловлена «ограниченными возможностями» американцев в САР с военной точки зрения, а также «успехами союзников Сирии в лице россиян, иранцев и «Хезболлах» при оказании поддержки осажденному режиму Асада».

    Как отмечает автор статьи, решение России «предоставить Асаду поддержку с воздуха» «стало переломным моментом», позволив Асаду удержать власть. Журналист также указывает на то, что «группы сирийской оппозиции, поддерживаемые США, были неэффективны».

    В настоящее время в процессе мирного урегулирования в Сирии ключевую роль играет «влиятельная тройка» в составе России, Ирана и Турции, пишет «Нью-Йоркер». Также отмечается, что официальные лица США обеспокоены тем, что Асад может «тем или иным путем» выиграть выборы в Сирии в 2021 году и «остаться у власти в последующие годы».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #сирия
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