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Сирия будет единой: эксперты прокомментировали решение Путина
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    Сирия будет единой: эксперты прокомментировали решение Путина

    7:53  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:53  12 Декабря 2017
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    Сирия будет единой: эксперты прокомментировали решение Путина

    Дамаск (Сирия), 12 декабря. Эксперты из России и зарубежных стран прокомментировали решение президента Владимира Путина вывести из Сирии значительную часть российского воинского контингента. 

    Как пишет РИА Новости, большая часть высказавшихся  специалистов сходятся во мнении, что Москве удалось стабилизировать ситуацию в САР, а также укрепить международные позиции России.

    «Базы ВС РФ остаются в Сирии в ограниченных масштабах, для того, чтобы обозначить присутствие Москвы в регионе. Причем не столько даже в самой Сирии, сколько в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», — заявил Директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.

    «Можно сказать, что Россия теперь уже после победы над ИГ1 (запрещена в РФ – ред.) вернулась наконец-то в совершенно ином качестве в регион, который в свое время очень был важен для Советского Союза», — отметил старший научный сотрудник института востоковедения РАН Владимир Сотников.

    Сирия будет единой: эксперты прокомментировали решение Путина

    «Для Запада это очень раздражающее свидетельство того, что Россия весьма активно и самое главное — довольно эффективно действует в конфликте, который еще недавно считался чуть ли не определяющим для будущей расстановки сил в мире», — в свою очередь отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Я считаю, что Сирия будет более единой и стабильной, чем думает большинство аналитиков из США. Но многое будет зависеть от Турции и Соединенных Штатов», — резюмировал глава Центра исследования Ближнего Востока в Университете Оклахомы Джошуа Ландис. 

    Сирия будет единой: эксперты прокомментировали решение Путина

    Как напоминает RT, заявление о выводе войск Владимир Путин сделал на авиабазе в Хмеймим, выступая перед российскими военными. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российского лидера за эффективное участие Москвы в борьбе с терроризмом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #сирия #вкс рф #башар асад
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