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Кириченко: Задачи должны ставиться перед «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», а не «Ростовом»
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    Кириченко: Задачи должны ставиться перед «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», а не «Ростовом»

    8:01  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:01  12 Декабря 2017
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    Кириченко: Задачи должны ставиться перед «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», а не «Ростовом»

    Ростов-на-Дону, 12 декабря. В футбольном клубе «Ростов» произошли масштабные изменения минувшим летом. Российский специалист Курбан Бердыев принял решение вернуться в Казань, а на плечи Дмитрия Кириченко взвалили обязанности тренера. 

    40-летний Кириченко отметил, что руководство клуба не ставит перед игроками каких-то конкретных задач.

    «В «Ростове» задачи не ставятся. Когда мы боролись за чемпионство, мы задач никаких не ставили», — напомнил он.

    Кириченко: Задачи должны ставиться перед «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», а не «Ростовом»

    Кириченко считает, что такой поход весьма правильный, поскольку все решается в одной конкретной встрече. Российский специалист добавил, что задачи должны ставиться перед российскими топ-клубами  («Зенит», «Спартак», ЦСКА — Прим.ред.), пишут «Известия».

    «Большого смысла в объявлении задач я не вижу. От матча к матчу — самый верный способ», — полагает специалист. 

    Напомним, на данный момент «Ростов» располагается на 10-й строчке российского чемпионата с 25 набранными очками. 

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #ростов #рфпл #бердыев #кириченко
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