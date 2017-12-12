Кириченко: Задачи должны ставиться перед «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», а не «Ростовом»

Ростов-на-Дону, 12 декабря. В футбольном клубе «Ростов» произошли масштабные изменения минувшим летом. Российский специалист Курбан Бердыев принял решение вернуться в Казань, а на плечи Дмитрия Кириченко взвалили обязанности тренера.

40-летний Кириченко отметил, что руководство клуба не ставит перед игроками каких-то конкретных задач.

«В «Ростове» задачи не ставятся. Когда мы боролись за чемпионство, мы задач никаких не ставили», — напомнил он.

Кириченко считает, что такой поход весьма правильный, поскольку все решается в одной конкретной встрече. Российский специалист добавил, что задачи должны ставиться перед российскими топ-клубами («Зенит», «Спартак», ЦСКА — Прим.ред.), пишут «Известия».

«Большого смысла в объявлении задач я не вижу. От матча к матчу — самый верный способ», — полагает специалист.

Напомним, на данный момент «Ростов» располагается на 10-й строчке российского чемпионата с 25 набранными очками.