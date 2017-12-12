Суперэсминец США USS Zumwalt сломался во время испытаний

Москва, 12 декабря. Новейший эсминец США USS Zumwalt сломался во время испытаний. Отмечается, что неполадки произошли на новейшем эсминце-невидимке Военно-морских сил США USS Zumwalt во время испытаний 5 декабря. Специалисты рассказали, что вышли из строя фильтры гармоник.

Поломку зафиксировали через сутки после выхода корабля с верфи.

В связи с инцидентом испытания были прерваны, а корабль вернулся обратно на верфь.

Ранее эсминец «Фицджеральд» получил две пробоины.