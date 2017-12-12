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Суперэсминец США USS Zumwalt сломался во время испытаний
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    Суперэсминец США USS Zumwalt сломался во время испытаний

    7:43  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:44  12 Декабря 2017
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    Суперэсминец США USS Zumwalt сломался во время испытаний

    Москва, 12 декабря. Новейший эсминец США USS Zumwalt сломался во время испытаний. Отмечается, что неполадки произошли на новейшем эсминце-невидимке Военно-морских сил США USS Zumwalt во время испытаний 5 декабря. Специалисты рассказали, что вышли из строя фильтры гармоник.

    Поломку зафиксировали через сутки после выхода корабля с верфи.

    В связи с инцидентом испытания были прерваны, а корабль вернулся обратно на верфь.

    Ранее эсминец «Фицджеральд» получил две пробоины. 

    Суперэсминец США USS Zumwalt сломался во время испытаний

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #эсминец
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