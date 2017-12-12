Киевский депутат рассказал, почему украинцы хотят уехать из страны

Киев, 12 декабря. Действующая украинская власть ведет политику, которая ограничивает права и свободы граждан и способствует «желанию убежать из страны», считает депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Об этом Мураев заявил в эфире украинского телеканала, пишут «Народные Новости». В качестве примера шагов правительства, ущемляющих права и свободы граждан, депутат назвал, в частности, реформу образования, подчеркнув, что она противоречит европейским нормам, Конституции страны и «убивает мультикультурность Украины».

«Именно такая политика порождает, если не сепаратизм в народных массах, то, как минимум, желание убежать из страны. А как иначе, если у народа забирают свободы и права. Самый главный сепаратист, в моем понимании, это тот, кто все эти нормы вводит», — сказал Мураев.

Он также отметил, что в Крыму при этом, вопреки заявлениям киевских властей, по национальному признаку не притесняют. Мураев напомнил, что после присоединения республики к РФ на территории полуострова были узаконены три государственных языка – русский, украинский и татарский.

«У меня много друзей в Крыму. Там работают украинские школы. Половина Крыма считает себя украинцами, но люди не хотят жить в нашей стране», — отметил он.

Мураев также подчеркнул, что после перенесения границы на Украину из Крыма переехали менее трех процентов татар, поскольку на полуострове они получили права на землю, могут разговаривать и учиться на родном языке, что недоступно для национальных меньшинств на Украине сегодня. Депутат отметил, что при этом Киев намеренно искажает образ России, превращая ее в врага и обвиняя в «агрессии».

«У нас сформирован образ вселенского врага, но это враг ведет себя цивилизованнее и демократичнее, чем мы», — сообщил Мураев, добавив, что сейчас вся Украина хочет жить, как Крым.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», президент Украины Петр Порошенко принял новый закон «Об образовании», вызвавший широкий резонанс в международном сообществе, в сентябре 2017 года. Согласно документу, «языки национальных меньшинств» остаются только в начальной школе, в средней и старшей образовательный процесс может проводиться только на украинском языке. Таким образом, с пятого класса преподавание на русском языке оказалось под запретом. К 2020 году оно должно прекратиться совсем.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение республики к РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.