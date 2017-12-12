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Киевский депутат рассказал, почему украинцы хотят уехать из страны
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    Киевский депутат рассказал, почему украинцы хотят уехать из страны

    8:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:19  12 Декабря 2017
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    Киевский депутат рассказал, почему украинцы хотят уехать из страны

    Киев, 12 декабря. Действующая украинская власть ведет политику, которая ограничивает права и свободы граждан и способствует «желанию убежать из страны», считает депутат Верховной рады Евгений Мураев.

    Об этом Мураев заявил в эфире украинского телеканала, пишут «Народные Новости». В качестве примера шагов правительства, ущемляющих права и свободы граждан, депутат назвал, в частности, реформу образования, подчеркнув, что она противоречит европейским нормам, Конституции страны и «убивает мультикультурность Украины».

    «Именно такая политика порождает, если не сепаратизм в народных массах, то, как минимум, желание убежать из страны. А как иначе, если у народа забирают свободы и права. Самый главный сепаратист, в моем понимании, это тот, кто все эти нормы вводит», — сказал Мураев.

    Урок в крымской школе

    Он также отметил, что в Крыму при этом, вопреки заявлениям киевских властей, по национальному признаку не притесняют. Мураев напомнил, что после присоединения республики к РФ на территории полуострова были узаконены три государственных языка – русский, украинский и татарский.

    «У меня много друзей в Крыму. Там работают украинские школы. Половина Крыма считает себя украинцами, но люди не хотят жить в нашей стране», — отметил он.

    Мураев также подчеркнул, что после перенесения границы на Украину из Крыма переехали менее трех процентов татар, поскольку на полуострове они получили права на землю, могут разговаривать и учиться на родном языке, что недоступно для национальных меньшинств на Украине сегодня. Депутат отметил, что при этом Киев намеренно искажает образ России, превращая ее в врага и обвиняя в «агрессии».

    «У нас сформирован образ вселенского врага, но это враг ведет себя цивилизованнее и демократичнее, чем мы», — сообщил Мураев, добавив, что сейчас вся Украина хочет жить, как Крым.

    Киевский депутат рассказал, почему украинцы хотят уехать из страны

    Напомним, как сообщала «Газета.ру», президент Украины Петр Порошенко принял новый закон «Об образовании», вызвавший широкий резонанс в международном сообществе, в сентябре 2017 года. Согласно документу, «языки национальных меньшинств» остаются только в начальной школе, в средней и старшей образовательный процесс может проводиться только на украинском языке. Таким образом, с пятого класса преподавание на русском языке оказалось под запретом. К 2020 году оно должно прекратиться совсем.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение республики к РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #образование #язык #евгений мураев
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