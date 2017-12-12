Эксперт рассказал, какие автомобили могут подорожать в России в 2018 году

Москва, 12 декабря. Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин сообщил, что в будущем году рост стоимости автомобилей больше затронет бюджетные марки машин.

Эксперт отметил, что иностранные автомобили на сегодняшний день стоят не дешево, поэтому едва ли цены на них стоит повышать.

«Цены на автомобили, особенно на новые иномарки, сегодня достаточно высоки. Для большого количества людей они неподъемные», — подчеркнул он.

Похмелкин считает, что рост цен затронет именно бюджетные автомобили — «именно те, которые подлежат утилизации», сообщает НСН.

Накануне стало известно, что министерство промышленности и торговли России выступило с инициативой увеличить утилизационный сбор на легковые автомобили на 87-125 процентов. А это, отметили эксперты, приведет к подорожанию транспортных средств.

Ранее сообщалось, что продажи легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в минувшем месяце выросли на 15%.