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Глава Марий Эл выказал недовольство работой сенатора Дементьевой
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    Глава Марий Эл выказал недовольство работой сенатора Дементьевой

    7:36  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:36  12 Декабря 2017
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    Глава Марий Эл выказал недовольство работой сенатора Дементьевой

    Йошкар-Ола, 12 декабря. Глава Марий Эл Александр Евстифеев выказал недовольство работой сенатора Наталии Дементьевой, которая представляет республику в Совете Федерации.

    «За восемь месяцев моей работы в регионе я не видел, чтобы она каким-то образом помогла республике. Другой наш сенатор — Константин Косачев работает в ежедневном режиме, и это видно», — цитирует губернатора ИА МедиаПоток.

    Как поясняет информационное агентство, речь о качестве работы члена верхней палаты российского парламента зашла во время инспекционной поездки Александра Евстифеева в Волжск. Во втором городе Марий Эл руководитель региона, в том числе, осмотрел готовящееся к реконструкции здание бывшего кинотеатра, которое является объектом культурного наследия.

    Глава Марий Эл выказал недовольство работой сенатора Дементьевой

    «Дементьеву надо привлекать к решению наших задач. В частности, до 1 января я жду от нее, как от бывшего министра культуры РФ, реальных предложений по финансированию реконструкции объекта. Пусть это будет ее вкладом от долгого пребывания в должности сенатора от республики», — жестко констатировал губернатор.

    Глава Марий Эл выказал недовольство работой сенатора Дементьевой

    Александр Евстифеев добавил, что если ответа от сенатора не последует, он «будет настаивать на том, чтобы представителем от Марий Эл в Совете Федерации стал другой — полезный для республики человек».

    Автор: Константин Терехов
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    #совет федерации #марий эл #волжск #александр евстифеев
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