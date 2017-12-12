Глава Марий Эл выказал недовольство работой сенатора Дементьевой

Йошкар-Ола, 12 декабря. Глава Марий Эл Александр Евстифеев выказал недовольство работой сенатора Наталии Дементьевой, которая представляет республику в Совете Федерации.

«За восемь месяцев моей работы в регионе я не видел, чтобы она каким-то образом помогла республике. Другой наш сенатор — Константин Косачев работает в ежедневном режиме, и это видно», — цитирует губернатора ИА МедиаПоток.

Как поясняет информационное агентство, речь о качестве работы члена верхней палаты российского парламента зашла во время инспекционной поездки Александра Евстифеева в Волжск. Во втором городе Марий Эл руководитель региона, в том числе, осмотрел готовящееся к реконструкции здание бывшего кинотеатра, которое является объектом культурного наследия.

«Дементьеву надо привлекать к решению наших задач. В частности, до 1 января я жду от нее, как от бывшего министра культуры РФ, реальных предложений по финансированию реконструкции объекта. Пусть это будет ее вкладом от долгого пребывания в должности сенатора от республики», — жестко констатировал губернатор.

Александр Евстифеев добавил, что если ответа от сенатора не последует, он «будет настаивать на том, чтобы представителем от Марий Эл в Совете Федерации стал другой — полезный для республики человек».