Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Часть самолетов ВКС РФ останется в Сирии для поддержания порядка
Экономика
Стоимость барреля Brent превысила $65 впервые с июня 2015 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стоимость барреля Brent превысила $65 впервые с июня 2015 года

    7:31  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:31  12 Декабря 2017
    32

    Стоимость барреля Brent превысила $65 впервые с июня 2015 года

    Москва, 12 декабря. Цена барреля нефти марки Brent впервые превысила 65 долларов с 24 июня 2015 года.

    Об этом говорят итоги торгов на Лондонской бирже. К моменту 05.25 мск цена январских фьючерсов увеличилась на 0,52%. Она установилась на уровне 65,24 доллара за баррель.

    Отмечается, что сейчас давление на цены на нефть оказывают данные о росте количества буровых установок в США. 

    Ранее на встрече стран-членов ОПЕК было согласовано продление сделки по ограничению добычи нефти до конца 2018 года.

    Стоимость барреля Brent превысила $65 впервые с июня 2015 года

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нефть #brent
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть