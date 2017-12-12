Стоимость барреля Brent превысила $65 впервые с июня 2015 года

Москва, 12 декабря. Цена барреля нефти марки Brent впервые превысила 65 долларов с 24 июня 2015 года.

Об этом говорят итоги торгов на Лондонской бирже. К моменту 05.25 мск цена январских фьючерсов увеличилась на 0,52%. Она установилась на уровне 65,24 доллара за баррель.

Отмечается, что сейчас давление на цены на нефть оказывают данные о росте количества буровых установок в США.

Ранее на встрече стран-членов ОПЕК было согласовано продление сделки по ограничению добычи нефти до конца 2018 года.