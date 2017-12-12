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Раскрыта причина снижения производительности старых моделей iPhone
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    Раскрыта причина снижения производительности старых моделей iPhone

    7:50  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:50  12 Декабря 2017
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    Раскрыта причина снижения производительности старых моделей iPhone

    Нью-Йорк, 12 декабря. Один из пользователей американской соцсети Reddit нашел ответ на вопрос о том, почему отслужившие несколько лет смартфоны компании Apple работаю существенно медленнее, чем новые. Оказалось, что замедление работы iPhone запланировано Apple — телефон работает тем медленнее, чем хуже его батарея.

    Как пишет пользователь под ником TeckFire, его беспокоило снижение производительности его iPhone 6S. Зная, что его телефон уже не новый, а следовательно, максимальный заряд батареи уже существенно снижен — приблизительно на 20% — TeckFire решил купить новый аккумулятор. Результаты оказались поразительными — согласно проведенным тестам, производительность iPhone с заменой батареи выросла почти вдвое, сообщает «Инфореактор».

    «Судя по всему, Apple снижает производительность смартфонов, когда их аккумулятор слишком разряжается, чтобы ваш телефон продолжал работать несколько дней, — пишет раскрывший «секрет фирмы» пользователь Reddit. — Это, между прочим, означает, что ваш телефон может работать очень медленно безо всяких определенных причин». 

    Раскрыта причина снижения производительности старых моделей iPhone

    При этом, как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», начиная с моделей iPhone 7 такой проблемы нет, поскольку ядра процессоров A10 и A11 обладают низким энергопотреблением.

    Ранее «Газета.ru» писала о жутком случае с iPhone во Вьетнаме: 14-летняя девочка умерла, случайно прикоснувшись к зарядке iPhone во сне и получив сильный удар током.

    Автор: Валентин Меликов
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