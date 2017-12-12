«Сломалась, несите новую»: в Сети обсуждают слова Меркель о силе России
Москва, 12 декабря. Российские пользователи бурно отреагировали на слова Ангелы Меркель о том, что Россия является «формирующей международный порядок силой».
Такое заявление канцлер Германии сделала накануне, выступая на пресс-конференции в Берлине.
«Ангела, что с тобой?», – пишет пользователь под ником Инсайдер.
Ангела, что с тобой? Ты не заболела, случайно?— Инсайдер (@PenzaInsider) December 11, 2017
«Чего,чего?» — не верит Локтионов Александр.
Чего,чего?— Локтионов Александр (@flomberebum) December 11, 2017
«Что-то не договаривает эта alter frau», — с недоверием пишет Wishmaster© Vendetta.
что-то не договаривает эта alter frau— Wishmaster© Vendetta (@dokmorgue) December 11, 2017
«Переобулась :)», — шутит Михаил Сезоненко.
Переобулась :)— Михаил Сезоненко (@mihailsezonenko) December 11, 2017
«Меркель сломалась, несите новую», — пишет Вежливый Стример.
Меркель сломалась, несите новую pic.twitter.com/DeuMW0hDcc— Вежливый Стример (@VezhlivyStrimer) December 11, 2017