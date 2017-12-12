«Сломалась, несите новую»: в Сети обсуждают слова Меркель о силе России

Москва, 12 декабря. Российские пользователи бурно отреагировали на слова Ангелы Меркель о том, что Россия является «формирующей международный порядок силой».

Такое заявление канцлер Германии сделала накануне, выступая на пресс-конференции в Берлине.

«Ангела, что с тобой?», – пишет пользователь под ником Инсайдер.

Ангела, что с тобой? Ты не заболела, случайно? — Инсайдер (@PenzaInsider) December 11, 2017

«Чего,чего?» — не верит Локтионов Александр.

Чего,чего? — Локтионов Александр (@flomberebum) December 11, 2017

«Что-то не договаривает эта alter frau», — с недоверием пишет Wishmaster© Vendetta.

что-то не договаривает эта alter frau — Wishmaster© Vendetta (@dokmorgue) December 11, 2017

«Переобулась :)», — шутит Михаил Сезоненко.

Переобулась :) — Михаил Сезоненко (@mihailsezonenko) December 11, 2017

«Меркель сломалась, несите новую», — пишет Вежливый Стример.