Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Часть самолетов ВКС РФ останется в Сирии для поддержания порядка
Политика
«Сломалась, несите новую»: в Сети обсуждают слова Меркель о силе России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Сломалась, несите новую»: в Сети обсуждают слова Меркель о силе России

    7:39  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:39  12 Декабря 2017
    83

    «Сломалась, несите новую»: в Сети обсуждают слова Меркель о силе России

    Москва, 12 декабря. Российские пользователи бурно отреагировали на слова Ангелы Меркель о том, что Россия является «формирующей международный порядок силой».

    Такое заявление канцлер Германии сделала накануне, выступая на пресс-конференции в Берлине.

    «Ангела, что с тобой?», – пишет пользователь под ником Инсайдер.

    «Чего,чего?» — не верит Локтионов Александр.

    «Что-то не договаривает эта alter frau», — с недоверием пишет Wishmaster© Vendetta.

    «Переобулась :)», — шутит Михаил Сезоненко.

    «Меркель сломалась, несите новую», — пишет Вежливый Стример.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #меркель #россия #германия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть