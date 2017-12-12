Медведева должна ехать на ОИ-2018, какие бы старты она ни пропускала — эксперт

Москва, 12 декабря. Известная российская фигуристка Наталья Бестемьянова заявила, что действующая чемпионка мира Евгения Медведева должна принять участие в зимних Играх-2018 в Пхенчхане даже в том случае, если она пропустит еще несколько стартов в связи с травмой.

Олимпийская чемпионка 1988 года отметила, что Медведева однозначно должна ехать на Олимпиаду-2018.

«Какие бы старты Медведева ни пропускала, она должна ехать на Олимпийские игры вне конкурса. Если она сама будет готова к Играм, то можно доверять ее внутреннему настрою», — подчеркнула Бестемьянова.

Она отметила, что Медведева в течение последних лет доказывала свое мастерство и побеждала в серьезных соревнованиях, передает RT.

Бестемьянова добавила, что российской фигуристке необходимо доверять.

Накануне стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) намерен попросить Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть решение по российским спортсменам.