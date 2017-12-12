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Медведева должна ехать на ОИ-2018, какие бы старты она ни пропускала — эксперт
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    Медведева должна ехать на ОИ-2018, какие бы старты она ни пропускала — эксперт

    7:30  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:31  12 Декабря 2017
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    Медведева должна ехать на ОИ-2018, какие бы старты она ни пропускала — эксперт

    Москва, 12 декабря. Известная российская фигуристка Наталья Бестемьянова заявила, что действующая чемпионка мира Евгения Медведева должна принять участие в зимних Играх-2018 в Пхенчхане даже в том случае, если она пропустит еще несколько стартов в связи с травмой. 

    Олимпийская чемпионка 1988 года отметила, что Медведева однозначно должна ехать на Олимпиаду-2018.

    «Какие бы старты Медведева ни пропускала, она должна ехать на Олимпийские игры вне конкурса. Если она сама будет готова к Играм, то можно доверять ее внутреннему настрою», — подчеркнула Бестемьянова. 

    Она отметила, что Медведева в течение последних лет доказывала свое мастерство и побеждала в серьезных соревнованиях, передает RT. 

    Бестемьянова добавила, что российской фигуристке необходимо доверять. 

    Медведева должна ехать на ОИ-2018, какие бы старты она ни пропускала — эксперт

    Накануне стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) намерен попросить Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть решение по российским спортсменам. 

    Автор: Дана Балан
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    #медведева #олимпиада-2018 #фигурное катание #игры-2018
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