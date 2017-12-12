Стало известно, почему Улла выбрал Манхэттен местом для взрыва

Нью-Йорк, 12 декабря. Американские СМИ проинформировали, почему подозреваемый в совершении теракта Акайед Улла выбрал подземный переход на Манхэттене местом для взрыва.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на New York Post, местом для атаки был выбран подземный переход в самом центре города, в частности, из-за того, что там были развешены рождественские плакаты.

Издание отмечает, что об этом сам Улла, который сейчас находится в больнице, рассказал представителям правоохранительных органов. Молодой человек брал пример с террористов, которые в разное время устраивали теракты на рождественских ярмарках в Европе.

Как напоминает RT, взрыв в подземном переходе прогремел на Манхэттене накануне утром. В результате атаки ранения получил подозреваемый, а также еще три человека, которые оказались поблизости.

