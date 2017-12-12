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Политика
Сборник из пяти речей Путина издали на тайском языке
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    Сборник из пяти речей Путина издали на тайском языке

    8:00  12 Декабря 2017
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    Сборник из пяти речей Путина издали на тайском языке

    Бангкок, 12 декабря. Сборник из пяти наиболее ярких речей президента России Владимира Путина за последние десять лет вышел на тайском языке.

    Как рассказал директор Центра АСЕАН при Московском государственном институте международных отношений Виктор Сумский, это уже четвертый подобный сборник, предназначенный для читателей в странах Азии.

    Отмечается, что в книгу включены знаменитая «Мюнхенская речь» 2007 года, выступления, посвященные воссоединению Крыма с Россией в 2014 году, а также 50-летию ООН в 2015 году.

    Сборник из пяти речей Путина издали на тайском языке

    Автор: Алия Садыкова
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