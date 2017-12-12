ВСУ 14 раз за сутки нарушили режим перемирия - ЛНР

Луганск, 12 декабря. Украинская армия за минувшие сутки совершила 14 обстрелов позиций народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как рассказали в оборонном ведомстве республики «Луганскинформцентру», под огонь попали районы Первомайска, поселков городского типа Донецкий, Калиново и Фрунзе, сел Лозовое, Нижнее Лозовое, Долгое и Калиновка. Были применены 122-мм артустановки, 120-мм и 82-мм минометы, вооружения БМП, станковые противотанковые гранатометы, зенитные установки ЗУ-23-2, автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, в предыдущие сутки ВСУ 13 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР.