Несколько классов в школе в Кемеровской области закрыли из-за радиации

Кемерово, 12 декабря. На Кузбассе судебные приставы временно закрыли несколько кабинетов в местном школьном учреждении в связи с превышением радиоактивных газов радона и торона.

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки школы в городе Осинники Кемеровской области зафиксировали существенное содержание радиоактивных элементов. Результаты экспертизы передали в суд, который признал факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает «Газета Кемерова».

В результате судебные приставы сроком на три месяца закрыли три потенциально опасных кабинета.

Напомним, в середине ноября этого года сообщалось, что сосуд с радиоактивным порошком нашли под асфальтом в центре Перми.