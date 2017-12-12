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Общество
Несколько классов в школе в Кемеровской области закрыли из-за радиации
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    Несколько классов в школе в Кемеровской области закрыли из-за радиации

    7:19  12 Декабря 2017  /обновлено: 7:19  12 Декабря 2017
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    Несколько классов в школе в Кемеровской области закрыли из-за радиации

    Кемерово, 12 декабря. На Кузбассе судебные приставы временно закрыли несколько кабинетов в местном школьном учреждении в связи с превышением радиоактивных газов радона и торона.

    Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки школы в городе Осинники Кемеровской области зафиксировали существенное содержание радиоактивных элементов. Результаты экспертизы передали в суд, который признал факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает «Газета Кемерова».

    Несколько классов в школе в Кемеровской области закрыли из-за радиации

    В результате судебные приставы сроком на три месяца закрыли три потенциально опасных кабинета. 

    Напомним, в середине ноября этого года сообщалось, что сосуд с радиоактивным порошком нашли под асфальтом в центре Перми. 

    Автор: Дана Балан
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    #кузбасс #кемеровская область #школа #радиоактивность
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